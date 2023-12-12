Росбанк заявил, что цифровой рубль не изменит парадигму финансового посредничества банков

Он сможет создать "дополнительную ценность клиентам", считает глава банка Наталья Воеводина

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Цифровой рубль несет в себе много возможностей, парадигму финансового посредничества банков он не изменит, а дополнительную ценность клиентам создаст. Об этом в интервью ТАСС заявила глава Росбанка Наталья Воеводина.

"Плюсов много, прежде всего - программируемость цифрового рубля, смарт-контракты, которые можно делать с использованием этого инструмента, и отсюда, например, отсутствие необходимости контролировать каким-то еще образом целевое использование. Нам кажется, что парадигму финансового посредничества банков он в целом не изменит, а дополнительную ценность клиентам создаст", - сказала она.

Воеводина отметила, что сейчас Росбанк как участник первой волны пилотного проекта цифрового рубля много времени уделяет построению доступных интерфейсов, так Банк России требует от участников "пилота" сформировать простой и понятный клиентский путь при операциях пользователей с третьей формой денег.