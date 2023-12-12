FT: Puma перестанет быть спонсором израильской сборной по футболу

Немецкая компания объяснила свое решение финансовыми причинами

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Немецкая компания Puma решила прекратить спонсирование израильской сборной по футболу, решение обусловлено финансовыми причинами. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на имеющееся в распоряжении внутреннее уведомление компании.

По ее данным, решение было принято еще год назад и никак не связано с призывами к бойкоту компании со стороны потребителей на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа. Компания решила не продлевать контракт с Израильской футбольной ассоциацией и с 2024 года больше не будет предоставлять форму израильской команде. Как сообщает газета со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Puma решила прекратить спонсирование сборной по финансовым причинам в рамках новой маркетинговой стратегии компании, а также по причине ограниченности рынка из-за небольшого населения Израиля.

В уведомлении говорится, что Puma также "прекратит сотрудничество с некоторыми другими национальными командами" по коммерческим причинам или из-за разногласий по условиям продления партнерства. В частности, компания в 2024 году прекратит сотрудничество со сборной Сербии. Кроме того, учитывается участие команд в крупных международных соревнованиях. Компания продолжит "оценивать существующие партнерства и любые новые возможности для создания подробного списка национальных команд".

Согласно уведомлению, Puma в скором времени объявит о новом партнерстве с известной командой.

Соглашение о партнерстве между немецкой компанией и израильской сборной по футболу было подписано 2018 году.