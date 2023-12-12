Торгпред РФ заявил, что объем индийских инвестиций в России составляет $14 млрд

Объем российских в Индии достигает $16 млрд, отметил Александр Рыбас

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 декабря. /ТАСС/. Объем индийских инвестиций в России составляет около $14 млрд, российских в Индии - около $16 млрд. Такие данные привел в беседе с ТАСС торговый представитель России в Индии Александр Рыбас.

"По экспертным оценкам, объем индийских инвестиций в Россию составляет около $14 млрд. В свою очередь, накопленные российские капиталовложения в Индии составляют около $16 млрд", - сказал он.

По словам торгпреда, "на данный момент индийские деловые круги проявляют повышенный инвестиционный интерес к российскому нефтегазовому и IT секторам". Также их привлекают проекты в химической сфере, в том числе связанные с краской и упаковочной пленкой, в областях машиностроения, особенно тракторная техника, станкостроения, в пищевой промышленности, в частности переработка чая, в ювелирной - обработка алмазов, в фармацевтике и сфере медоборудования.

Товарооборот России и Индии с января по сентябрь 2023 года достиг рекордных $48,8 млрд.