"Россети" обеспечат допмощностью объекты Восточного полигона железных дорог

Пропускная способность ЛЭП увеличится почти в два раза - с 25 МВт до 47 МВт

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" приступила к модернизации двух ЛЭП в распределительном комплексе Кузбасса для выдачи дополнительной мощности объектам Восточного полигона железных дорог. Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга.

Так, "Россети Сибирь" (входят в "Россети") реконструируют линии электропередачи 35 кВ, которые обеспечивают транзит электроэнергии от центра питания 110 кВ "Беловская" на подстанции 35 кВ "Проектная" и "Беловская Тяговая". Пропускная способность ЛЭП увеличится почти в два раза - с 25 МВт до 47 МВт, что позволит расширить инфраструктуру Транссиба на этом участке. Стоимость работ по реконструкции линий электропередачи составит 584 млн рублей.

В ходе работ энергетики смонтируют 95 км отечественного инновационного провода с увеличенной пропускной способностью, установят 118 новых опор. Бригады работают в сложных условиях, в том числе на территориях с возможностью просадки грунта.

Для повышения надежности и устойчивости опор ЛЭП, устанавливаемых на обводненных участках трассы, используется винтовой фундамент. Помимо этого, проектом предусмотрен монтаж на "Беловской" современного комплектного распредустройства 35 кВ.

Реконструкция ЛЭП в Кузбассе проводится в рамках второго этапа развития Восточного полигона железных дорог. Ранее "Россети" завершили в регионе строительство крупного объекта в ходе первого этапа - магистрального транзита 220 кВ Междуреченская - Степная протяженностью 218 км. Также проведена реконструкция подстанции 220 кВ "Междуреченская", питающей юг Кемеровской области.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.