В РФ объем поступлений на счета эскроу в 2023 году достиг 3,4 трлн рублей

Этот показатель превысил результат всего 2022 года, сообщили в ДОМ,РФ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Общий объем поступлений на счета эскроу от продажи жилья в российских новостройках составил 3,4 трлн рублей с начала года, что превысило результат всего 2022 года, сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

"Рекордные продажи жилья в новостройках в III квартале 2023 года привели к максимальным поступлениям на счета эскроу за время действия механизма - 1,6 трлн рублей. С начала года общий объем поступлений составил 3,4 трлн рублей, что уже больше, чем за весь 2022 год", - говорится в сообщении пресс-службы.

За 10 месяцев 2023 года застройщики получили 2,5 трлн рублей с раскрытых счетов эскроу, что в 1,7 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщила госкомпания. При этом средневзвешенная ставка по проектному финансированию составляет 5,8%.

По словам руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, большинство девелоперов отмечает сохранение доступности проектного финансирования по текущим проектам. "Это в целом подтверждают и данные по рынку: на протяжении всего года увеличиваются как кредитные лимиты застройщиков, так и фактическая выборка кредитов", - приводит пресс-служба его комментарий.

По данным всероссийского опроса ДОМ.РФ, в ноябре более 80% российских девелоперских компаний, специализирующихся на строительстве жилья, сообщили, что выполнили запланированный объем строительных работ и продаж. Также впервые с июня перестала расти доля застройщиков, указывающих на рост цен на строительные материалы и оборудование. В ноябре доля таких застройщиков снизилась сразу на 16 п.п. - до 56%. Это подтверждается данными Главгосэкспертизы России: в ноябре замедлился рост цен практически на все стройматериалы, а стоимость арматуры упала за месяц на 11%.

Опрос проводится ДОМ.РФ при поддержке Института развития строительной отрасли и ВЦИОМ с 6-го по 20-е число каждого месяца с мая 2023 года. Метод опроса - онлайн-анкета. География исследования - все федеральные округа России. Участники - более 80 компаний по всей стране: от федеральных лидеров до небольших региональных игроков.