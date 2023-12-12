Объем внешней торговли Хайнаня за январь - ноябрь превысил показатель всего 2022 года

Он достиг $29,5 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 12 декабря. /ТАСС/. Общий объем внешнего товарооборота южной китайской провинции Хайнань за январь - ноябрь 2023 года превысил показатель за весь 2022 год. Об этом свидетельствуют опубликованные данные таможни города Хайкоу.

За первые 11 месяцев 2023 года объем внешней торговли достиг 210,1 млрд юаней ($29,5 млрд). Соответствующий показатель вырос на 15,5% в годовом выражении. За указанный период экспорт из провинции составил 66,83 млрд юаней ($9,4 млрд) - рост на 4,3%. Что касается импорта, то он увеличился на 21,6% и достиг 143,31 млрд юаней ($20,1 млрд).

Ключевыми торговыми партнерами Хайнаня за январь - ноябрь стали страны АСЕАН, ЕС и Австралия. Торговый оборот провинции с ними достиг 32,6 млрд юаней ($4,5 млрд), 25,7 млрд юаней ($3,6 млрд) и 27,8 млрд юаней ($3,9 млрд) соответственно.

В тройку городов с самым большим внешним товарооборотом в провинции попали Даньчжоу, Хайкоу и Санья. Объем их внешней торговли составил 98,2 млрд юаней ($13,8 млрд), 71,2 млрд юаней ($10 млрд) и 22,3 млрд юаней ($3,1 млрд). Соответствующие показатели выросли в годовом выражении на 15,2%, 29,1% и 13,8%.

В настоящее время на Хайнане реализуется проект построения порта свободной торговли. Его программа была представлена в июне 2020 года. Она предусматривает превращение острова в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.