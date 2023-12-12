Выручка АО "ГЛОНАСС" по итогам 2023 года вырастет в 2,5 раза

Замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов отметил, что сумма составит до 4,2 млрд рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Выручка АО "ГЛОНАСС" в 2023 году вырастет по сравнению с 2022 годом в 2,5 раза и составит порядка 4,2 млрд рублей. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению 19 декабря международного форума "Цифровая транспортация" и подведению предварительных итогов цифровой трансформации транспортной отрасли.

"В 2019 году выручка была 2,5 млрд [рублей], в 2020 - 2,4 млрд, в 2021 - 2,2 [млрд], в прошлом году - 1,7 млрд. Сегодня выручка по итогам года составит порядка 4,2 млрд, то бишь в 2,5 раза выручка выросла", - сказал он.

Баканов напомнил, что компания оперирует госинформсистемой "ЭРА-ГЛОНАСС", которая ежегодно спасает огромное количество жизней. К системе подключено уже более 10 млн транспортных средств, отметил он.