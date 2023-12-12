Lamoda открыла первые магазины Lamoda Sport с товарами Adidas, Puma и Reebok

Гендиректор онлайн-платформы Максим Гришаков отметил, что спрос на спортивные товары в настоящее время остается очень высоким

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Онлайн-платформа Lamoda открыла первые магазины новой сети спортивных товаров Lamoda Sport, в которых, в том числе представлена продукция брендов Adidas, Puma, Reebok, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Lamoda <…> начинает открытие сети розничных магазинов спортивных товаров под собственным брендом Lamoda Sport. В магазинах Lamoda Sport Outlet представлена спортивная одежда и обувь прошлых коллекций по сниженным ценам. Основу ассортимента составляют товары таких мировых брендов, как Adidas, Puma, Reebok и других", - сообщили в пресс-службе.

Первые магазины формата аутлет открылись в Москве и в Мытищах (Московская область), а 19 декабря Lamoda Sport Outlet откроется в Санкт-Петербурге. В компании отметили, что первые торговые объекты также являются пилотными для всей будущей сети Lamoda Sport: на них будет тестироваться работа цепочек поставок, оборудования, IT-систем и других компонентов.

"До конца года также начнут открываться магазины других форматов с различным ассортиментом: Lamoda Sport - мультибрендовый магазин спортивной одежды и обуви, Lamoda Sport Kids - спортивная одежда и обувь для подростков и детей и Lamoda Sport Urban - для фанатов уличного стиля", - добавили в Lamoda.

Гендиректор Lamoda Максим Гришаков, слова которого привели в пресс-службе онлайн-платформы, отметил, что спрос на спортивные товары в настоящее время остается очень высоким. "Наш опыт и эффективная работа с поставщиками позволяют предложить клиентам наиболее интересный ассортимент от мировых брендов, а также высокий уровень клиентского сервиса", - добавил он.