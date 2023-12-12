Андрей Быстров возглавил "Адмиралтейские верфи"

Компания ведет строительство серий подводных лодок проектов 636.3 и 677

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Андрей Быстров назначен врио гендиректора "Адмиралтейских верфей" (Санкт-Петербург), где идет серийное строительство неатомных подводных лодок для Военно-морского флота РФ. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Андрей Быстров назначен временно исполняющим обязанности генерального директора АО "Адмиралтейские верфи" (входит в ОСК)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на этом посту он сменил Андрея Веселова, полномочия которого были прекращены накануне решением совета директоров АО "ОСК".

До этого назначения Быстров занимал должность заместителя генерального директора предприятия по производству.

В настоящее время "Адмиралтейские верфи" ведут строительство серий подводных лодок проектов 636.3 и 677.