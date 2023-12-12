Страны ШОС увеличивают долю нацвалют во взаимных расчетах

Заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов отметил, что сейчас значительный объем расчетов в российско-китайской торговле осуществляется в национальных валютах

ПЕКИН, 12 декабря. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продолжают постепенно наращивать долю национальных валют во взаимных расчетах. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов на встрече с пресс-клубом организации.

"В текущем году основные усилия были сосредоточены на том, чтобы продолжать реализовывать дорожную карту ШОС по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах [между странами]", - сказал Логвинов. Он указал, что из-за происходящих в мире деструктивных процессов все больше стран в мире задумываются об альтернативных платежных системах и отходе от долларовой системы платежей, которая сложилась в прошлом веке.

По его словам, работа в этом направлении ведется в рамках специально созданной экспертной группы, в которую входят представители центральных банков и министерств финансов государств - членов ШОС. Дорожная карта была подписана в сентябре 2022 года. Уже состоялось шесть экспертных заседаний, указал Логвинов. "Специалисты осуществляют тщательный анализ различий законодательств по валютному регулированию, выявляют сдерживающие факторы и возможные пути их устранения", - отметил он.

Логвинов подчеркнул, что сейчас значительный объем расчетов в российско-китайской торговле осуществляется в национальных валютах. Опыт работы двусторонних форматов будет полезен и для многосторонних схем взаимодействия, отметил он.

В начале декабря сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что сегодня уже 90% расчетов между КНР и РФ проходит в национальных валютах.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году, в которую входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. На саммите ШОС в Нью-Дели в июне 2023 года Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства - члена организации. Всего в семью ШОС, которая включает партнеров по диалогу и наблюдателей, входят 26 государств.