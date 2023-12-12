Доля отечественной электроники в российских автомобилях выросла до 80%

Замглавы Минпромторга Василий Шпак сообщил, что следующей задачей является локализация автомобильных приборов с точки зрения присутствия в них отечественных электронных компонентов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Доля отечественных электронных блоков управления в автомобилях, выпускаемых в РФ, за два года увеличилась с 45% до 80%. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению международного форума "Цифровая транспортация".

"Если говорить про автомобильный транспорт, здесь достаточно приличные итоги, особенно за последние два года. Мы сумели нарастить объем автомобильной электроники на борту автомобилей, которые производятся у нас в стране, где-то с 45% до практически 80%", - рассказал он.

По словам Шпака, следующей задачей является локализация автомобильных приборов с точки зрения присутствия в них отечественных электронных компонентов.