Власти новых регионов смогут вводить штрафы за завышение цен на товары

Соответствующий закон подписал Владимир Путин

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий власти новых регионов правом устанавливать штрафы за завышение предельных уровней цен на товары. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) и устанавливает, что власти Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут принимать законы, которые будут вводить ответственность за завышение цен, установленных нормативными правовыми актами данных субъектов РФ.

В случае выявления соответствующих нарушений гражданам, индивидуальным предпринимателям, должностным и юридическим лицам может быть назначено наказание в виде предупреждения или штрафа.

Наказание может быть назначено непосредственно на месте нарушения, при этом протокол не составляется, а выносится постановление по делу об административном правонарушении. Копия постановления вручается под расписку нарушителю, а также потерпевшему по его просьбе.

Эти нормы будут применяться со дня опубликования закона и до 31 декабря 2025 года включительно.