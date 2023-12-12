Авиакомпания SAS отказалась от Nesquik из-за черного списка Украины

По той же причине ранее авиаперевозчик решил отказаться от Pepsi и Bacardi

СТОКГОЛЬМ, 12 декабря. /ТАСС/. Авиаперевозчик SAS исключил шоколадный напиток Nesquik компании Nestlé из ассортимента на борту самолетов в связи с тем, что в начале ноября швейцарский производитель был внесен Украиной в черный список из-за присутствия на российском рынке. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2.

"Мы можем подтвердить, что исключили питьевой шоколад Nesquik из бортового ассортимента в связи с тем, что Nestlé была добавлена в украинский список", - пояснила компания в письме телеканалу.

Ранее SAS по той же причине принял решение отказаться от Pepsi и продукции компании Bacardi. Кроме того, в Швеции и Норвегии многие (авиакомпании SAS и Norwegian, шведский государственный железнодорожный перевозчик SJ, сборная Швеции по футболу, администрации городов Гётеборг и Стокгольм, Минобороны, паромный перевозчик Tallink) объявили бойкот шоколаду Marabou из-за связей с Россией материнской компании Mondelez, которая также попала в черный список Украины. Концерн выпускает бренды Daim, Toblerone, Philadelphia и O’boy.