РФ ратифицировала протокол о реструктуризации кредитного долга Пакистана

По состоянию на 1 июня 2023 года, общая сумма задолженности страны составила $79,15 млн, не включая штрафные проценты

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола с новым механизмом выплаты долга со стороны Пакистана по ранее предоставленным кредитам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По состоянию на 1 июня 2023 года, общая сумма задолженности Пакистана перед Россией составила $79,15 млн (не включая штрафные проценты), из которых $44,34 млн - просрочено.

Целью нового протокола является создание правовой основы для реструктуризации указанного долга. В нем определяется новый порядок погашения задолженности, в частности, обозначаются суммы, подлежащие урегулированию, определяется график погашения долга (выплаты должны завершиться в 2027 году), а также устанавливается порядок начисления и уплаты процентов. Кроме того, одна из статей протокола предусматривает осуществление платежей по кредиту в российских рублях или китайских юанях.

Как отмечается в сопроводительных документах, в новом механизме погашения долга объективно учитываются платежные возможности Пакистана. Ожидается, что ратификация протокола будет способствовать развитию и укреплению торгово-экономических связей между Москвой и Исламабадом, а также развитию благоприятного инвестиционного климата в российско-пакистанских отношениях.

Закон вступает в силе через 10 дней после опубликования.