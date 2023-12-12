Депутат ГД предложил кабмину уведомлять водителей о необходимости оплаты парковки

Владимир Плякин выдвинул предложение только в случае неоплаты привлекать нарушителя к соответствующей административной ответственности

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы Владимир Плякин ("Новые люди") направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором предлагает ввести обязательное уведомление водителей о необходимости оплатить парковку. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас рассмотреть возможность направления водителям обязательного предварительного уведомления о необходимости совершить оплату парковки, и только в случае неоплаты привлекать нарушителя к соответствующей административной ответственности", - указал депутат в обращении.

Плякин отметил, что сейчас оплатить парковку достаточно просто с использованием мобильного приложения. "Однако нередки случаи, когда приложение не работает или произошел технический сбой. В современных условиях, например, в Москве, очень часто наблюдаются проблемы в работе систем навигации, что также отражается на работе приложения для оплаты парковки. Автомобилисты зачастую попросту не имеют возможности произвести платеж и получают существенный штраф, оспорить который невозможно", - добавил парламентарий.

Он напомнил, что сейчас на платных дорогах оплатить проезд можно либо с использованием транспондера, либо на специализированном сайте уже после проезда. "Если ты забыл и не оплатил проезд, то тебе сначала направят письмо на электронную почту с предложением совершить соответствующий платеж и только потом, в случае твоей умышленной неоплаты, тебя привлекут к административной ответственности", - подчеркнул Плякин.