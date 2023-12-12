"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" завершил строительство скважины в Узбекистане

Специалисты предприятия выступали как консультанты, проектировали скважину, выдавали рекомендации по переоснащению бурового станка, по оснащению необходимым химреагентом, оборудованием и сопровождали на всех этапах строительства

НОЯБРЬСК, 12 декабря. /ТАСС/. Специалисты "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" завершили строительство эксплуатационной скважины на месторождении Шуртан в Узбекистане, сообщил журналистам генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.

"Соглашение между "Газпром нефтью" и "Узбекнефтегазом" было подписано в рамках Российской энергетической недели. Специалисты "Ноябрьскнефтегаза" уже завершили строительство эксплуатационной скважины на месторождении "Шуртан" в Узбекистане. При плановом сроке 88 суток скважина была пробурена за 58 суток", - сказал он.

По его словам, специалисты предприятия выступали как консультанты, проектировали скважину, выдавали рекомендации по переоснащению бурового станка, по оснащению необходимым химреагентом, оборудованием и сопровождали на всех этапах строительства.

"Также предприятие подписало соглашение на создание в "Узбекнефтегазе" центра управления бурением, который будем сопровождать, делиться опытом и наполнять его составляющей: там будут наши цифровые инструменты. Он будет создан по аналогии с центрами управления бурением "Газпром нефти", - отметил он.

"Газпром нефть" с 2012 года создает центры управления бурением, которые повышают эффективность добычи углеводородов и технологических процессов. В настоящее время в периметре компании действуют 10 центров управления строительством скважин с круглосуточным сопровождением бурения высокотехнологичных скважин, доля которых составляет 87% от общего количества.