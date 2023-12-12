Минимум 1 млн авто будут подключаться ежегодно к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" в 2023-2026 годах

За 2023 год к "ЭРА-ГЛОНАСС" подключен почти 1 млн транспортных средств

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Ежегодно к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" будут подключаться минимум 1 млн автомобилей в 2023-2026 годах, сообщил ТАСС гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич по итогам пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению 19 декабря международного форума "Цифровая транспортация" и подведению предварительных итогов цифровой трансформации транспортной отрасли.

"Ожидаем, что в 2023-2026 годах ежегодно будет подключаться минимум миллион автомобилей. Статистика подтверждает восстановление российского автопрома и эффективность импортозамещения микроэлектроники со стороны отечественных производителей устройств вызова экстренных оперативных служб", - сказал он.

За 2023 год к "ЭРА-ГЛОНАСС" подключен почти 1 млн транспортных средств. При этом 160 тыс. из них - автомобили, привезенные в РФ по параллельному импорту.

Всего за время работы системы с 2015 года в службы спасения были переданы 350 тыс. экстренных вызовов, из них 80% - в автоматическом режиме. "Наша задача на сегодня в части "ЭРЫ-ГЛОНАСС" - не стоять на месте, и, осуществляя ежегодное масштабирование системы, а в этом году мы приросли более чем на миллион транспортных средств, мы должны обеспечивать высокий уровень надежности", - отметил Райкевич во время своего выступления на пресс-конференции.