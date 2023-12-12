В новых регионах до 2028 года технопарки разрешили создавать в упрощенном порядке

В частности, речь идет о нормативах по инфраструктуре

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому для новых регионов на несколько лет вводится упрощенный порядок создания и развития промышленных технопарков и кластеров. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в закон "О промышленной политике в РФ". Для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смягчается несколько требований, которые там пока невозможно выполнить. Речь, в том числе идет о нормативах по инфраструктуре. Мера будет действовать до 1 января 2028 года.

Правительство России сможет утверждать требования к технопаркам и их управляющим компаниям, расположенным на новых территориях, а также определять порядок подтверждения их соответствия нормативам.