"Фарфор Сысерти" создал импортозамещающую керамическую массу на основе уральского коалина

Производство сырья планируют начать в январе-феврале 2024 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Технологи свердловского завода "Фарфор Сысерти" разработали импортозамещающий рецепт сырья для производства керамических изделий, в его состав входит челябинский коалин. Керамическую массу планируют начать выпускать после исследований на российских предприятиях в начале 2024 года, сообщила на пресс-конференции в уральском региональном центре ТАСС директор завода Наталья Жердева.

"В последнее время, после 1990-х, керамисты стали закупать компоненты фарфора в Германии, Франции. Из-за границы поставок компонентов не стало. [Разработанное нами] новое сырье отличается тем, что оно сделано из челябинского каолина. Мы общаемся сейчас с другими технологами других заводов - характеризуют его неплохо: спекаемость хорошая, [также] мы понижаем температуру обжига", - сообщила она, уточнив, что производство сырья планируют начать в январе-феврале 2024 года после сбора отзывов от заводов по производству керамических изделий.

Жердева пояснила, что по их данным, это самый белый недорогой фарфор в России. Более низкая цена по сравнению с аналогами обеспечивается местными компонентами.

Фарфоровое производство возникло в Сысерти Свердловской области в середине XX века. В 1980-е это было одно из крупнейших предприятий РСФСР, занимающихся выпуском высокохудожественных подарочных изделий. Мастера и художники "Фарфора Сысерти" производят столовую и чайную посуду, кофейные сервизы, столовые наборы, а также мелкосерийные и единичные изделия декоративного назначения - скульптуры, вазы, шкатулки, сувениры.