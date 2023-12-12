В Томской области заявили о нехватке 20 млрд рублей ежегодно для обеспеченности бюджета

По словам начальника департамента финансов региона Александра Феденева, за 10 лет госдолг области вырос в пять раз, и составляет 48,8 млрд рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Около 20 млрд рублей ежегодно необходимо Томской области для поддержания бюджетной обеспеченности на среднероссийском уровне, при бюджете в 100 млрд рублей. Об этом сообщил начальник департамента финансов региона Александр Феденев во время Дней Томской области в Совете Федерации на заседании комитета по бюджету и финансовым рынкам.

"Есть фактор низкой бюджетной обеспеченности региона, и как следствие - неудовлетворительное состояние, а зачастую отсутствие социальных объектов, дорог, высокая степень износа коммунальных сетей. Мы не одиноки в таком состоянии, но есть особенности. Томская область - это северная территория. Мы перечисляем 70-76% собранных на территории региона налогов, а бюджетная обеспеченность стабильно остается ниже среднероссийского уровня. Где-то 20 млрд рублей нам до средней обеспеченности ежегодно не хватает", - сказал Феденев.

Он добавил, что в Томской области бюджет на протяжении 10 лет балансируется за счет госдолга, который за это время вырос в пять раз. По данным департамента финансов, на 1 декабря этот показатель составлял 48,8 млрд рублей. "В 2024 году мы будем платить по долгам 4 млрд рублей, с 2025 года - по 9 млрд в год. Это 11-12% всех расходов. Погашать федеральные кредиты мы сможем только за счет рыночных заимствований. Считаю, что было бы разумным пролонгировать срок возврата кредитов хотя бы на 10 лет, что позволит нам значительно снизить нагрузку на региональный бюджет", - сказал Феденев.

Первый замминистра финансов России Леонид Горнин ответил, что необходимо "вылечить причину", а не просто предоставлять дотации для поддержания бюджета региона. "Я смотрю, как эффективно используют инструмент по списанию бюджетных кредитов под новые инвестиционные проекты. По Томской области у нас соответствующих решений практически нет. Списание произошло на 430 тыс. рублей. Финансированием текущих расходов мы не решим главную проблему - диверсификация структуры экономики", - сказал он.

Согласно данным департамента финансов, Томская область находится на седьмом месте по доле перечисления налоговых доходов в федеральный бюджет, бюджетная обеспеченность в 2023 году находится на уровне 0,712. Бюджет региона на 2023 год на данный момент составляет рекордные 106,7 млрд рублей. На рассмотрении в Законодательной думе Томской области находится проект бюджета в 110 млрд рублей. Принятие основного финансового закона региона запланировано на 26 декабря.