Путин подписал закон о принципе "бери или плати" для поставок газа компаниям

Согласно закону, преимущественное право на заключение договоров о поставках газа предоставлено еще одной категории получателей - российским промышленным потребителям, в том числе вводящим в эксплуатацию новые объекты, производящим продукцию, вырабатывающим тепловую и электрическую энергию

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется принцип "бери или плати" для долгосрочных поставок газа промышленникам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, преимущественное право на заключение договоров о поставках газа предоставлено еще одной категории получателей - российским промышленным потребителям, в том числе вводящим в эксплуатацию новые объекты, производящим продукцию, вырабатывающим тепловую и электрическую энергию.

Они должны заключить долгосрочный договор о поставках газа в определенных объемах. Если в таких количествах ресурсы не выбираются, потребитель все равно гарантирует поставщику оплату. Если же по вине поставщика получателю поступило меньше газа, чем предусмотрено договором, стоимость недостающих объемов должна быть компенсирована.

Ранее преимущественное право было только у покупателей газа для государственных или муниципальных, коммунально-бытовых целей и социальных нужд граждан, а также у потребителей, с которыми продлеваются действующие договоры.

Полномочия правительства и регионов

Документ также вводит понятие "схема газоснабжения и газификации субъекта РФ". Правительство России наделяется полномочиями по утверждению правил технологического присоединения к магистральным газопроводам. Региональные власти будут регулировать перевод потребителей на альтернативные виды топлива, а также устанавливать график ограничения подачи газа при аварии.

Кроме того, вносятся поправки в Градостроительный кодекс РФ. Застройщику, техническому заказчику предоставляется право запросить информацию о возможности подключения объектов капитального строительства к перспективным сетям инженерно-технического обеспечения.

Закон вступит в силу по истечении 10 дней после официального опубликования за исключением положений, для которых установлен иной срок. Принцип "бери или плати" начнет действовать с 1 апреля 2024 года.