Глава Калмыкии заявил о стремлении республики вновь стать промышленно-аграрным регионом

По словам Бату Хасикова, у субъекта также есть предпосылки для высокотехнологичного развития

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Республика Калмыкия должна диверсифицировать свою экономику и вернуться к аграрно-индустриальной структуре за счет создания новых предприятий и внедрения технологий. Об этом заявил глава региона Бату Хасиков на открытии дня субъекта на выставке-форуме "Россия".

"Мы на сегодняшний день больше ассоциируем себя как аграрный регион. В советское время Калмыкия считалась аграрно-промышленным, индустриальным регионом. И я считаю, что сегодня есть все для того, чтобы мы к этому вернулись. С учетом того, что мы живем в век высоких технологий", - сказал он.

Хасиков отметил, что у Калмыкии есть предпосылки для высокотехнологичного развития. "Для этого есть научная составляющая, кадры. Мы сделали первые шаги", - пояснил он.

Глава субъекта добавил, что в республике снижается безработица. В 2019 году, по словам Хасикова, этот показатель превышал 9%, сейчас его удалось снизить до 6,5%. Также с 2019 года в два раза - с 8 тыс. до почти 16 тыс. - выросло число предпринимателей. "Реализуется огромное количество проектов, связанных с сельским хозяйством. Создается предприятие по производству бронежилетов. В сферу переработки инвестировано более 1 млрд рублей. У нас очень активно развивается зеленая энергетика: более 500 МВт мы генерим при помощи солнечной и ветряной энергии", - перечислил Хасиков, отметив, что экономическое развитие не должно нарушать экологическое равновесие на территории субъекта.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.