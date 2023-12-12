По словам старшего вице-президента банка по ESG Татьяны Завьяловой, это позволит синхронизировать регуляторные практики в области борьбы с изменением климата

ДУБАЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Сбер предложил создать единый реестр углеродных единиц БРИКС для синхронизации регуляторных практик в области борьбы с изменением климата. Об этом сообщила старший вице-президент банка по ESG Татьяна Завьялова на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Мы считаем, что необходимо создавать площадку, где мы будем системно обсуждать климатическую и зеленые повестки. Мы видим это как климатический совет стран БРИКС. В рамках этого совета первый проект, который необходимо реализовывать с учетом мнения всех заинтересованных сторон - это создание единого реестра углеродных единиц БРИКС", - сказала она.

По словам Завьяловой, решение этой задачи позволит усовершенствовать системы верификации и таксономии стран БРИКС, а также откроет доступ в объединенную систему финансирования климатических проектов.

"В качестве дальнейшего развития этой инициативы мы видим создание единой цифровой платформы передовых технологических решений для снижения углеродоемкости экономик. Объединение такого рода позволит странам БРИКС перейти на экологически чистые технологии, а также сформировать новые углеродные рынки", - подчеркнула она.

Ранее Завьялова сообщила, что Сбер предложил создать в рамках БРИКС так называемый климатический совет - площадку для обсуждения климатической повестки среди членов объединения. По ее мнению, деятельность совета не должна ограничиваться правительственным форматом. Для многоуровневой экспертизы в его работе будут участвовать представители бизнеса и научного сообщества.