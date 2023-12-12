В России вводят штраф до 1 млн рублей за нарушения при обращении с биометрией

Составлять протоколы о таких правонарушениях, а также рассматривать дела этой категории в пределах своих полномочий смогут должностные лица Банка России и Роскомнадзора

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штраф до 1 млн рублей за нарушения при обращении с биометрическими персональными данными. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) и устанавливает, что за нарушения требований при размещении и обновлении биометрических персональных данных банками, МФЦ и иными организациями штраф для должностных лиц составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей и для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей. Составлять протоколы о таких правонарушениях, а также рассматривать дела указанной категории в пределах своих полномочий смогут должностные лица Банка России и Роскомнадзора.

Кроме того, закон увеличивает размеры штрафов за обработку персональных данных без согласия в письменной форме либо с нарушением установленных требований к составу сведений, включаемых в такое согласие. Штрафы для граждан составят от 10 тыс. до 15 тыс. рублей (ранее от 6 тыс. до 10 тыс. рублей), для должностных лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей (ранее от 20 тыс. до 40 тыс. рублей) и для юридических лиц - от 300 тыс. до 700 тыс. (ранее от 30 тыс. до 50 тыс. рублей).

В случае повторного совершения правонарушения размер штрафа для граждан вырастет с 20 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - со 100 до 500 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - с 300 тыс. до 1 млн рублей, для юридических лиц - с 500 тыс. до 1, 5 млн рублей.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.