В России уточняют порядок выдачи сертификатов о происхождении товаров

Закон наделяет ТПП полномочиями по согласованию с Минэкономразвития порядка выдачи указанных документов, а также по установлению стоимости оказания соответствующих услуг

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на ограничение повышения стоимости услуг торгово-промышленных палат (ТПП) по выдаче сертификатов о происхождении товаров и удостоверению документов, связанных с внешнеэкономической деятельностью. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон наделяет ТПП РФ полномочиями по согласованию с Минэкономразвития России порядка выдачи указанных документов, а также по установлению стоимости оказания соответствующих услуг. Как указывается в документе, их стоимость может быть изменена не чаще одного раза в год в пределах увеличения индекса потребительских цен, рассчитываемого Росстатом.

Кроме того, устанавливается общий пятидневный рабочий срок выдачи сертификата о происхождении товаров (или принятия решения об отказе в выдаче такого сертификата), исчисляемый с даты получения заявления о выдаче указанного документа вне зависимости от способа его подачи. Предусматривается исчерпывающий перечень случаев, при которых течение этого срока приостанавливается.

Закон вступает в силу через 15 дней после опубликования. Затем в течение 15 дней Торгово-промышленная палата РФ установит стоимость выдачи ТПП указанных сертификатов и удостоверения документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности.