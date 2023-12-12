Градообразующие предприятия выразили готовность участвовать в развитии городов Арктики

В частности, "Норникель" вложит по меньшей мере 150 млрд рублей в развитие Норильска

ТАСС, 12 декабря. Градообразующие и другие крупные предприятия, ведущие свою хозяйственную и экономическую деятельность на территории опорных городов Арктической зоны РФ, готовы участвовать в разработке и исполнении мастер-планов по развитию этих населенных пунктов. Некоторые предприятия уже начали разрабатывать подобные мастер-планы и реализовывать их, выяснил ТАСС, проведя опрос органов исполнительной власти регионов и представителей предприятий АЗРФ.

В перечень опорных населенных пунктов АЗРФ, которые станут базой для реализации экономических и инфраструктурных проектов, вошли 16 агломераций в 9 регионах Арктической зоны: в частности, Мурманск, Североморск, Архангельск, Северодвинск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Диксон, Певек, Анадырь и другие. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов АЗРФ призвал использовать для этих целей механизм государственно-частного партнерства и заявил, что рассчитывает, что компании примут активное участие не только в реализации инвестиционных проектов, но и в создании необходимых условий для комфортного проживания людей на этих территориях.

"Считаю принципиально важным для разработки мастер-планов и комплексных планов на будущее участие в них ключевых градообразующих предприятий. На примере Норильска могу сказать, что 68% всех затрат, включенных в план, берет на себя бизнес, и фактически определяется, каким будет город для того, чтобы в этот город приезжали люди и хотели в этом городе оставаться. Такие подходы должны быть для всех комплексных планов", - сказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков, добавив, что сейчас в регионе приступили к разработке мастер-планов для Дудинки, Игарки и Диксона с учетом накопленного опыта Норильска.

Опыт Норильска

В Красноярском крае реализация мастер-плана по развитию одного из самых северных городов мира - Норильска - идет уже два года. Вся работа выполняется совместно с ПАО "ГМК "Норильский никель", которая на постоянной основе инвестирует в социально-экономическое развитие городов своего присутствия. Развитие Норильска, как опорного пункта, потребует финансирования в сумме около 1,5 трлн рублей до 2035 года, эта сумма заложена в стратегию развития города. Основным источником финансирования станет комплексный план, в соответствии с которым из федерального, краевого, городского бюджетов и от "Норникеля" до 2035 года на развитие города поступит в общей сложности 120 млрд рублей. В дополнение к этим расходам в рамках комплексного плана "Норникель" выделяет на развитие города 150 млрд рублей. Кроме того, затраты на реализацию инвестпроектов составят еще 893,2 млрд рублей.

"Четырехстороннее соглашение на 120 млрд рублей, реализуется в полном объеме, в сроках, которые заложены в этом соглашении. А это много объектов, которые сегодня не только на этапе проектирования, но уже и первые этапы строительства пошли. Кроме домов, школ, садиков, это строительство новой ледовой арены, ремонт университета и строительство современного студенческого комплекса, бассейна, где уже заканчиваются проектные работы. Сегодня стройка идет не только в Норильске, но мы зашли уже и в Талнах, и в Оганер, поэтому только наращиваем наш потенциал. Неделю назад сдали совершенно новый объект - дом на 90 квартир для приглашенных специалистов компании", - сказал ТАСС старший вице - президент компании "Норникель", руководитель Норильского дивизиона, Николай Уткин.

Глава Норильска Дмитрий Карасев сообщил ТАСС, что город готов стать опорным для страны пунктом в восточной части Арктической зоны России, выступать центром развития инновационных технологий для Арктики, способен обеспечивать логистику по освоению минерально-сырьевой базы Таймыра и будет плотно работать над расширением спектра возможностей для комфортного проживания горожан.

В Воркуте (Республике Коми) градообразующее предприятие АО "Воркутауголь" само взяло инициативу по разработке мастер-плана развития заполярного города и уже завершило первый этап подготовки. "В работе участвовала большая команда не только архитекторов и градостроителей, но и специалистов по транспортному развитию, экологов, экономистов и социологов под руководством архитектурного бюро из Москвы. Важными соучастниками масштабного проектирования стали и жители города. По итогам первого этапа разработки мастер-плана сформированы принципиальные подходы по развитию Воркуты. Они будут уточнены по результатам углубленного анализа", - сообщили ТАСС в компании.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который выступил автором идеи создания опорных арктических городов, в Заполярье также уже приступили к разработке мастер-планов по их развитию. "Убежден, что ключевые наши предприятия-партнеры активно включатся в эту работу. Сегодня с каждым из этих предприятий-партнеров подписаны и реализуются достаточно серьезные соглашения, а эта работа по опорным городам позволит более долгосрочно спланировать что кто и за какой счет будет делать", - сказал Чибис.

Планы по развитию опорных пунктов

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил ТАСС, что стратегическую роль в развитии Арктики исторически выполняли именно опорные населенные пункты. "Многие остроги, когда-то созданные легендарными первопроходцами, выросли в крупнейшие в мире арктические города. Новая эпоха развития российской Арктики, развитие Северного морского пути, задачи обеспечения безопасности требуют сфокусированных и синхронных действий. Главной целью этой работы является ускоренное развитие всех регионов Крайнего Севера и повышение качества жизни северян", - сказал Чекунков.

В Анадыре основными векторами реновации окружной столицы Чукотки станут развитие городской среды, улучшение транспортной доступности, обеспечение учреждений квалифицированными медкадрами, развитие малого бизнеса и социальной инфраструктуры. "В план комплексного развития будет предложено включить модернизацию ЖКХ Анадыря, строительство новых канализационных очистных сооружений, что благотворно скажется на экологии и предотвратит попадание жидких отходов в акваторию Анадырского лимана. В целях повышения транспортной доступности, для удобства жителей и гостей городской агломерации, будет предусмотрено приобретение скоростного катера на воздушной подушке для пассажирских и городских перевозок через Анадырский лиман", - сообщил ТАСС мэр столицы Чукотки Леонид Николаев.

Как сообщили ТАСС в Департаменте экономики Ямало-Ненецкого автономного округа, где в опорные населенные пункты вошли агломерация Салехард-Лабытнанги, а также Новый Уренгой и Ноябрьск, при разработке мастер-плана основной упор будет сделан на глубокий анализ социально-экономического развития города. Планируется выявить, какие предприятия будут работать в городе в будущем и где будут базировать свои производственные объекты, офисы, как выстроят логистику. "Это даст нам понимание, какие кадры будут там востребованы, и кто будет в будущем жить в городе", - отметили в департаменте. Большое внимание планируется уделить численности населения города, его пространственной дислокации, точках притяжения. Мастер-план будет нацелен на формирование образа газовой столицы России.

В Якутии в перечень опорных населенных пунктов вошли поселок Тикси и село Найба Булунского района. По словам замглавы района Владимира Милославского, агломерация Тикси - Найба позволит создать условия для развития всего района. "Проводится работа по развитию НОЦ "Север: территория устойчивого развития" и созданию испытательного полигона в Тикси совместно с международным научным исследовательским центром "Маяк Арктики", Северо-Восточным федеральным университетом и Арктическим инновационным центром", - сообщил ТАСС Милославский.