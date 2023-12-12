Минфин и ЦБ подготовили проект, который позволит использовать ЦФА в международных расчетах

Замминистра финансов России Иван Чебесков выразил надежду, что в весеннюю сессию инициативу смогут принять

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов и Банк России подготовили законопроект, который позволит использовать цифровые права в международных расчетах. Об этом сообщил заместитель министра финансов России Иван Чебесков, выступая на круглом столе "Криптовалюта и будущее цифровых финансов" Института международных исследований МГИМО МИД России.

"Сейчас нами и коллегами из Центрального банка подготовлен законопроект, который даст возможность использовать цифровые права в международных расчетах. Мы такой законопроект подготовили и надеюсь, что в весеннюю сессию мы сможем его принять", - сказал он.