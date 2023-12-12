Новый авиарейс свяжет Саратов и Махачкалу с 2024 года

Самолеты будут летать по средам

САРАТОВ, 12 декабря. /ТАСС/. Новый регулярный авиарейс открывается с января 2024 года между Саратовом и Махачкалой. Об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта "Гагарин" в Саратове.

"Из Международного аэропорта "Гагарин" (управляется УК "Аэропорты Регионов") открывается новый регулярный рейс в столицу Республики Дагестан с 17 января 2024 года", - говорится в сообщении.

Авиакомпания Red Wings открыла продажи на рейсы по средам из Саратова в Махачкалу. Полеты будут выполняться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100.

Вылет из Саратова назначен на 11:25 мск, прибытие в Махачкалу - в 13:20 мск. Вылет из столицы Дагестана в 14:20 мск, прилет в Саратов - в 16:10 мск.