Казахстан планирует соединить Россию и КНР новым транспортным маршрутом по Иртышу

Министр транспорта Марат Карабаев сообщил, что в районе поселка Тугыл будет построен порт, а также проложена железная дорога до границы с Китаем на участке Тугыл - Майкапчагай протяженностью 99 км

АСТАНА, 12 декабря. /ТАСС/. Казахстанские власти намерены развивать транзитный потенциал трансграничной реки Иртыш и таким образом соединить Россию и Китай новым транспортным маршрутом. Об этом сообщил на заседании правительства Казахстана министр транспорта Марат Карабаев.

"Развитие транзитных возможностей трансграничной реки Иртыш. Это позволит соединить новым транспортным сообщением Россию и Китай. Для развития данного маршрута будет предусмотрено строительство нового судоходного шлюза в районе города Семей", - сказал он.

По его словам, в районе поселка Тугыл будет построен порт, а также проложена железная дорога до границы с Китаем на участке Тугыл - Майкапчагай протяженностью 99 км. "Ожидаемый объем перевозок - 2-2,5 млн тонн", - уточнил глава ведомства.

Река Иртыш протекает по территориям России, Казахстана и Китая.

Карабаев также отметил, что одним из направлений развития речного судоходства является восстановление экспортных перевозок через Урало-Каспийский канал. "В следующем году будут начаты дноуглубительные работы на судоходном канале. Также будет проведена модернизация Атырауского речного порта. Данный маршрут планируется включить в состав Транскаспийского международного транспортного маршрута. Потенциальный объем перевозок составит порядка 1 млн. тонн", - пояснил министр.