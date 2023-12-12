Объем инвестиций в основной капитал Томской области вырастет на 11% в 2023 году

По информации замгубернатора по экономике, инвестиционной политике и имущественным отношениям Василия Потемкина, этот показатель составит около 135 млрд рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Инвестиционная политика Томской области развивается с опорой на научно-образовательный комплекс, при этом объем инвестиций в основной капитал в 2023 году составит около 135 млрд рублей. Это на 15 млрд рублей больше показателя 2022 года, сообщил замгубернатора по экономике, инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потемкин во время Дней Томской области в Совете Федерации на заседании комитета по экономической политике.

"Традиционно треть экономики Томской области занимают сырьевые доходы. И мы видим свою задачу в изменении структуры экономики региона и увеличении доли несырьевых отраслей. В этой связи наша команда приступила к формированию новой инвестиционной политики, ключевой акцент которой делается на построении кластеров с опорой на научно-образовательный комплекс. Такая политика позволит повысить долю несырьевого сектора экономики. И мы добиваемся определенных результатов. Объем инвестиций в основной капитал за девять месяцев составил 91,5 млрд рублей, прогноз на конец 2023 года - около 135 млрд рублей, что на 15 млрд рублей больше, чем по итогам прошлого года", - сказал Потемкин.

По его словам, в регионе совместно с Минпромторгом РФ ведется работа по созданию трех промышленных кластеров по направлениям "Цветные и редкоземельные металлы", "Лес, лесопереработка и лесохимия", а также химический кластер. Также планируется создать кластеры по направлениям микроэлектроника, радиохимия и фармацевтика.

Для размещения высокотехнологичных производств необходимо завершить строительство Центра инноваций и технологий (инжиниринговый центр) и экспоцентра на территории особой экономической зоны (ОЭЗ), добавил Потемкин. "Потребность в бюджетных инвестициях из федерального бюджета на инжиниринговый центр составляет 825 млн рублей, экспоцентра - 1 млрд рублей", - сказал он.

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко отметил, что томская ОЭЗ использует все площади. "Новые объекты нужны для того, чтобы новые резиденты заходили и создавали новое производство. Как пример, строим центр малотоннажной химии. Уже работают 88 человек, заработная плата - 190 тыс. рублей. Требуется в три раза больше специалистов, чем сейчас работает, то есть через 2-3 года нужно будет 300. Поэтому здесь все вопросы взаимосвязаны", - сказал Кравченко.

Томская ОЭЗ была создана 21 декабря 2006 года, она стала одной из первых технико-внедренческих зон России. По итогам 2018 года ОЭЗ Томска вышла на самоокупаемость - объем инвестиций составил 15,7 млрд рублей и превысил объем вложенных средств на создание зоны и ее инфраструктуры. Основные направления деятельности: информационные технологии и электроника, нанотехнологии и новые материалы, медицина и биотехнологии, ресурсосберегающие технологии.