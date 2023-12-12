Тамбовская область направит 13,8 млн рублей на станции для электромобилей в 2024 году

Деньги получат инвесторы в качестве компенсации части затрат на обустройство станций и технологическое присоединение

ТАСС, 12 декабря. В Тамбовской области планируют создать в 2024 году пять станций для зарядки электромобилей, на эти цели направят 13,8 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На расширение зарядной инфраструктуры для электромобилей на 2024 год в нашей области предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере почти 12,6 млн рублей. Дополнительно регион направит еще 1,2 млн рублей на условиях софинансирования", - отмечает пресс-служба.

Как уточняется в сообщении, средства выделят инвесторам на компенсацию части затрат на обустройство станции и технологическое присоединение, они позволят заряжать электромобиль за 1-1,5 часа. В частности, три электрозарядных станции установят в Тамбове и по одной в Мичуринске и Рассказове.

"Расширение сети зарядных станций будет способствовать спросу на электромобили. Кроме того, мы можем поддержать владельцев электротранспорта и за счет региональных мер, освободив их от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект разработан в областной Думе", - цитирует пресс-служба слова главы региона Максима Егорова.

По данным пресс-службы правительства региона, в Тамбовской области зарегистрировано около 50 электромобилей и 203 гибридных автомобиля, действуют 5 электрозарядных станций, где время зарядки занимает от 2 до 8 часов.