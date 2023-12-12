Девелопер "Самолет" рассчитывает получить банковскую лицензию для "дочки"

Управляющий партнер платформы Кирилл Гурбанов отметил, что после получения лицензии девелопер планирует создавать собственные финансовые продукты

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Дочерняя компания девелоперской группы "Самолет" - "Самолет финтех" планирует получить лицензию банка в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил управляющий партнер платформы Кирилл Гурбанов.

"Лицензии прямо сейчас нет, получить рассчитываем в ближайшее время. <...> Горизонт нескольких месяцев", - сказал он в ходе Samolet Big Day.

Гурбанов отметил, что после получения лицензии девелопер планирует создавать собственные финансовые продукты. "Это будут накопительные продукты, вклады, <...> кредитные продукты, включая ипотеку, потребительские кредиты, BNPL (Buy now pay later - сервисы оплаты товара по частям - прим. ТАСС), рассрочку. Все эти продукты мы планируем запускать на своей лицензии, но пока ее нет, мы делаем это с партнерами-банками", - пояснил он.

Группа компаний "Самолет" входит в число системообразующих организаций российской экономики и занимает первое место в Московской области по объемам текущего строительства и второе место в России. Акции торгуются на Московской бирже (тикер SMLT). Чистая прибыль группы по МСФО выросла в I полугодии 2023 года до 9,2 млрд рублей.