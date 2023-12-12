Нарушителей антиотмывочного закона не допустят к платформе цифрового рубля

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Клиенты с "красным" уровнем риска на антиотмывочном сервисе Банка России "Знай своего клиента", не получат доступ к платформе цифрового рубля. Об этом сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд в ходе пресс-конференции.

"Сразу проектируется в законе, что высокорисковые клиенты, например те, которым присвоен красный уровень риска на платформе Банка России "Знай своего клиента", не будут иметь доступа к платформе цифрового рубля. Сейчас первостепенная задача - отработать эти поправки, которые с 1 января 2025 года должны будут вступить в силу и выстроить наше взаимодействие с ЦБ по этому вопросу", - сказал он.