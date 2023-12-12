Компания Сергея Гордеева подала иск к "Адидас" на 230 млн рублей

В Mall Management Group отказались от комментария

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. "Павелецкая площадь" (юридическое лицо торгового центра "Павелецкая плаза", входящего в структуру Mall Management Group Сергея Гордеева) подала иск на 230 млн рублей к дочке немецкой Adidas AG - "Адидас" на 230 млн рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Суть требования иска не изложена. В Mall Management Group отказались от комментария.

В ТЦ "Павелецкая плаза" находился фирменный магазин Adidas. В настоящий момент он не работает.

Adidas заявил об остановке работы в России 9 марта 2022 года в связи со специальной военной операцией на Украине. Фирменные магазины бренда закрылись 14 марта 2022 года. С декабря 2023 года продукцию Adidas в РФ можно купить в магазинах других сетей.