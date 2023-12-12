"Газпром газораспределение Челябинск" построило газопроводы до 19 тыс. домов за два года

Всего с начала действия программы догазификации компания приняла 37 тыс. заявок

ЧЕЛЯБИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Компания "Газпром газораспределение Челябинск" с начала действия программы догазификации получила 37 тыс. заявок и уже построила газопроводы до границ 19 тыс. домохозяйств в Челябинской области. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Антон Лебедев.

"Программа догазификации в Челябинской области начала действовать с октября 2021 года. И на текущий момент с начала действия этой программы специалисты АО "Газпром газораспределение Челябинск" исполнили обязательства по 19 тыс. договоров", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что всего с начала действия программы компания приняла 37 тыс. заявок. По 36 тыс. (97%) удалось заключить договоры на подключение к газу.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что власти региона намерены повысить уровень газификации населенных пунктов на 13% в течение нескольких лет, чтобы этот показатель превысил 90%.