Дума продлила в II чтении возможность оформить кредитные каникулы участникам СВО

Законопроектом также предусматривается прекращение обязательств бойца по договорам поручительства в случае его гибели в период проведения СВО либо позднее вследствие полученного в этот период увечья

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума продлила во втором чтении возможность оформить кредитные каникулы участникам СВО и членам их семей до конца 2024 года. Соответствующая норма была оформлена в качестве поправки ко второму чтению законопроекта о прекращении обязательств по договорам поручительства для участников СВО, которые погибли в ходе ее проведения, умерли от увечий или стали инвалидами первой группы.

Сейчас, согласно законодательству, участники СВО и члены их семей имеют право получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам, в том числе по ипотеке и кредитным картам, которые заемщик взял до мобилизации или начала участия в спецоперации.

Законопроектом также предусматривается прекращение обязательств участника СВО по договорам поручительства в случае его гибели (смерти) в период проведения СВО либо позднее вследствие полученного в период СВО увечья (заболевания) (в т.ч. в случае объявления судом его умершим), а также в случае признания его инвалидом I группы. Нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

При этом прекращение поручительства по таким основаниям не влечет для должника по обязательству, которое было обеспечено таким поручительством, применения последствий утраты обеспечения, предусмотренных законодательством РФ или кредитным договором.