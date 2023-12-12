На берегу Невы в Петербурге планируют построить апарт-отель за 1 млрд рублей

По данным группы компаний "Максимум лайф девелопмент", он будет рассчитан на 197 номеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Апарт-отель построят в Петербурге в 2025 году. Инвестиции в проект составят около 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе группы компаний "Максимум лайф девелопмент".

"Девелопер инвестирует в проект порядка 1 млрд рублей. Апарт-отель LIFE APART Октябрьская возводится на первой линии Невы по адресу Октябрьская набережная, 56 лит. Б. Завершение строительства запланировано на 2025 год", - говорится в сообщении.

Площадь 14-этажного здания (включая подземный этаж) - 10,66 тыс. кв. м. Номерной фонд отеля составит 197 номеров.

"Апарт-отель станет новой доминантой Октябрьской набережной в районе Володарского моста и внесет вклад в формирование ее современного облика, ведь рядом реализуется несколько привлекательных инвестиционных проектов. Для туристов важным станет близость к Речному вокзалу и Речному пассажирскому порту, откуда можно добраться водным транспортом до центра города или отправиться в путешествие в другие регионы России", - отметил генеральный директор "Максимум лайф девелопмент" Игорь Карцев.

По его словам, апарт-отель будет одним из немногих в городе с видом на Неву, который открывается с трех сторон здания.

Первые два этажа здания отведены под инфраструктуру, где разместятся рестораны, бар, конференц-зона и офисные помещения. На примыкающей территории будет паркинг для туристических автобусов.