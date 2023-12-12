Менеджмент Henderson будет рекомендовать дивиденды за 2023 год не менее 25 рублей на акцию

IR-директор компании Константин Гедымин уточнил, что выплата дивидендов по итогам года состоится до 10 июня 2024 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Менеджмент ретейлера Henderson, управляющего сетью салонов мужской одежды и обуви в России, будет рекомендовать совету директоров выплату дивидендов за 2023 год в размере 50% от чистой прибыли, но не менее 25 рублей на акцию, сообщила финансовый директор Henderson Анна Коршунова.

"Мы планируем рекомендовать совету директоров выплату дивидендов (за 2023 год - прим. ТАСС), как мы и говорили, в размере 50% от чистой прибыли, но не менее чем 25 рублей на одну акцию", - сказала Коршунова в ходе онлайн-трансляции в рамках дня инвестора Henderson.

IR-директор компании Константин Гедымин уточнил, что выплата дивидендов по итогам года состоится до 10 июня 2024 года.

Ранее основатель и основной акционер Henderson Рубен Арутюнян в интервью ТАСС говорил, что ретейлер в соответствии со своей дивидендной политикой планирует направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли с выплатой дважды в год. Условием для выплат является соотношение чистого долга к EBITDA ниже 2,5х по стандарту МСФО 16.

О структуре акционеров

В начале ноября Henderson провел первичное публичное размещение акций, общий размер IPO составил 3,8 млрд рублей. Помимо допэмиссии, часть акций в рамках размещения продал Рубен Арутюнян. Кроме того, он предоставил некоторое количество бумаг для увеличения стабилизационного пакета, а также передал часть акций в пользу группы сотрудников в рамках реализации долгосрочной программы мотивации.

Компания в ноябре указывала, что доля акций в свободном обращении (free-float) составит 13,9% от увеличенного акционерного капитала. Арутюнян во вторник сообщил, что ретейлер вскоре планирует опубликовать актуальную структуру акционеров компании, однако доля акций в свободном обращении будет меньше.

"Free-float уменьшился ввиду того, что во время стабилизации в первые дни было большое давление на акции, но они не падали, и тот самый стабилизационный пакет, который был продан, был обратно возвращен основному акционеру. Думаю, free-float будет где-то в районе 12%, но точные цифры мы вам дадим, когда у нас будут подведены итоги, биржа проверит наши данные, регистраторы подтвердят", - сказал предприниматель.