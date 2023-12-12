Эксперты ожидают роста целевых кибератак на российский госсектор в 2024 году

В Positive Technologies полагают, что последствия этих атак будут иметь разрушительное влияние, которое может сказаться на критически важных государственных услугах

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Рост числа целевых высококвалифицированных кибератак на госсектор РФ ожидается в 2024 году. Об этом говорится в прогнозе компании - разработчике решений в сфере информационной безопасности Positive Technologies. Эксперты полагают, что последствия этих атак будут иметь сильное разрушительное влияние, которое может сказаться на критически важных государственных услугах.

По данным компании, за I-III кварталы 2023 года 15% всех успешных атак в мире шли именно на эту сферу.

"В 2024 году атаки на госсектор будут иметь более разрушительные последствия, которые могут сказаться на критически важных государственных услугах. Государственные организации России столкнутся с увеличением количества высококвалифицированных целевых атак со стороны APT-группировок", - прогнозирует глава исследовательской группы отдела ИБ-аналитики Positive Technologies Ирина Зиновкина, слова которой приводятся в сообщении. Она полагает, что хактивизм продолжит набирать обороты, и мотивами злоумышленников останутся вымогательство и нарушение основной деятельности организаций госсектора.

Также в сообщении Positive Technologies отмечается, что второе место по приоритету у хакеров в мире - после госсектора - заняли медицинские организации, на долю которых пришлось 11% всех успешных атак. В глазах мошенников интересной стала также сфера науки и образования - организации в этих областях переместились на третье место с пятого в рейтинге успешных атак (10%).

В то же время в Positive Technologies признали, что в 2023 году с кибератаками столкнулись компании и организации всех отраслей.