Дума приняла закон о праве регионов давать инвествычет по инвестпроектам с господдержкой

Согласно документу, субъекты не вправе ограничить объем капитальных затрат, включаемых в вычет

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который наделяет регионы правом предоставлять компаниям инвестиционный налоговый вычет при инвестициях в рамках соглашений о реализации инвестпроектов с государственной поддержкой. Документ был инициирован правительством РФ.

Право на применение вычета получат организации, реализующие инвестпроекты, включенные в реестр проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики, либо инвестпроекты, соответствующие критериям, которые установит правительство. В состав вычета включаются только капитальные затраты (создание, приобретение, модернизация основных средств), осуществленные в рамках реализации инвестпроекта, но не более 25% от их общего объема.

Субъекты РФ не вправе ограничить объем капитальных затрат, включаемых в вычет; категории основных средств, к которым применяется вычет; возможность перенести неиспользованный остаток вычета на последующие периоды. Вычет будет применяться в отношении основных средств, введенных в эксплуатацию, либо первоначальная стоимость которых изменена не позднее пяти лет начиная с даты заключения инвестиционного соглашения.

При этом размер ставки налога, применяемой для расчета предельной величины вычета, не может быть более 10%. Организации, применяющие такой вычет, не вправе применять вычет по иным основаниям. Кроме того, не праве применять такой вычет организации, заключившие соглашение о защите и поощрении капиталовложений.

Документ вступит в силу с 1 января 2024 года.