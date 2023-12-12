Госдума приняла закон о точечной настройке регулирования экспорта

Кабмин сможет устанавливать тарифные квоты на вывоз отдельных видов товаров

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, позволяющий правительству РФ временно снижать ставки вывозных таможенных пошлин для экспорта в дружественные страны и обнулять ставки на экспорт товаров из отдельных регионов России. Документ, инициированный правительством, вносит поправки в законы "О таможенном тарифе" и "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности".

Согласно закону, кабмин наделяется полномочиями по применению тарифных преференций (снижение ставок экспортных пошлин) при вывозе товаров в отдельные дружественные страны, а также страны, с которыми "в настоящее время интенсивно развивается стратегическое торгово-экономическое и политическое сотрудничество, на срок, не превышающий 6 месяцев", говорится в пояснительной записке.

Кроме того, правительство получит полномочия по установлению на временной основе (не более 12 месяцев) тарифных квот (предусматривающих применение пониженных или нулевых ставок вывозных таможенных пошлин в рамках определенного объема) на вывоз отдельных видов товаров, производимых на территории субъекта (субъектов) РФ, в отношении которого (которых) действуют ограничительные меры в связи с санкциями отдельных иностранных государств в отношении РФ. Правительство получит полномочия по установлению порядка мониторинга цен на товары и иных финансовых индикаторов в целях расчета ставок вывозных таможенных пошлин.

Также правительство России сможет устанавливать на временной основе (не более 12 месяцев) тарифные квоты (предусматривающие применение пониженных или нулевых ставок вывозных таможенных пошлин в рамках определенного объема) на вывоз отдельных видов товаров. Речь идет о товарах, производимых на территории субъекта (субъектов) РФ, географическое положение (географическая удаленность от рынков сбыта, центров по хранению и переработке продукции) которого требует особого подхода при применении мер регулирования вывоза таких товаров, указывают в кабмине.

Документ разработан в целях предоставления правительству РФ возможности точечной настройки вводимых в Российской Федерации мер регулирования экспорта, говорится в пояснительной записке.

Расчет цены на нефть

Во втором чтении документа были приняты поправки, предполагающие учет стоимости транспортировки в определении средней стоимости нефти Urals на мировых рынках при расчете ставок экспортных пошлин.

Средняя цена на нефть Urals на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) рассчитывается как среднее значение ежедневных цен за месяц при поставках в северо-западные и южные порты РФ плюс стоимость транспортировки нефти до этих рынков. Если порядок расчета стоимости транспортировки не установлен, или стоимость не размещена на сайте ФАС, то она принимается равной в $2 за баррель. Также в порядок расчета таможенных пошлин вносятся поправки по срокам действия дисконта на нефть Urals к North Sea Dated и позволяющие правительству при необходимости увеличить этот дисконт в пределах $20 за баррель.

Ранее статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов говорил, что с 2024 года агентство Argus перестает публиковать используемую при расчете налогов и пошлины котировку нефти на базисе CIF (включает стоимость фрахта и страхование - прим. ТАСС) в европейских портах, поэтому власти РФ переходят на котировку с учетом увеличения на $4 за баррель (т. е. стоимость доставки).