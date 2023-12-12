Мишустин: доля дружественных стран в товарообороте РФ к 2030 году может превысить 90%

По словам премьер-министра России, таким образом, роль тех, кто пытается сдержать Москву, сократится до минимума

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Доля дружественных стран в структуре взаимной торговли к 2030 году может вырасти до 90%. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, выступая на стратегической сессии "Стратегия внешнеэкономической деятельности".

"К 2030 году доля дружественных стран в товарообороте может преодолеть планку в 90%. Таким образом, роль тех, кто сейчас пытается сдержать Россию, сократится до минимума", - сказал премьер.

Глава правительства отметил, что было бы неправильно полностью разрывать сотрудничество с недружественными государствами. "Россия не раз подчеркивала, что будет приветствовать всех зарубежных партнеров, которые захотят продолжить конструктивное взаимодействие. К этой группе стран станем применять диверсифицированный подход исходя прежде всего из наших интересов и готовности контрагентов к работе в новых условиях на основе взаимного уважения и учете интересов друг друга", - уточнил он.

Мишустин напомнил, что в конце 2022 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу расширить внешнеэкономическое взаимодействие с перспективными партнерами из дружественных стран. Премьер указал, что доля таких государств во внешнем товарообороте России динамично растет - за 12 месяцев она увеличилась с 56% до 80%.

"Вопреки санкционному давлению идет серьезное укрепление сотрудничества с теми, кто настроен конструктивно. Прежде всего с партнерами по Евразийскому экономическому союзу, СНГ и ШОС, со странами БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Африки, Латинской Америки", - перечислил глава российского кабмина.

По его словам, за девять месяцев товарооборот с этими государствами вырос на 21%. В наибольшей степени (в стоимостном выражении) это произошло в торговле с Китаем, Турцией и Индией. "В лидерах также Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты и Бразилия", - добавил российский премьер.

Развитие внешнеэкономической деятельности

Мишустин напомнил, что президент поручил правительству разработать проект среднесрочной стратегии развития внешнеэкономической деятельности. Он отметил, что на стратегической сессии ее участники определят базовые параметры этого документа с учетом всех перспектив и возможных вызовов. "Нужно по максимуму использовать потенциал сотрудничества с нашими традиционными стратегическими партнерами. Предстоит решить несколько масштабных задач, продолжить переориентацию внешних потоков", - сказал глава кабмина, добавив, что для этого в рамках национальных целей, нацпроектов и государственных программ развивается транспортная инфраструктура, в том числе для переориентации экспорта российских энергоносителей с Запада на Восток и Юг. Речь идет и о трубопроводах, и об автомобильных и железных дорогах, о морских и речных портах, уточнил премьер.

По мнению Мишустина, особое внимание нужно уделить развитию международных транспортных коридоров, которые проходят через территорию Российской Федерации. Он считает, что реализация логистических проектов обеспечит российское присутствие и в Африке, и в Латинской Америке. "Это весьма перспективные рынки для продвижения отечественных технологий, продукции, услуг, включая экспорт, образование, здравоохранение. Конечно, необходимо увеличивать количество морских судов под российским флагом, равно как и самолетов с отечественной регистрацией", - сказал он.

Премьер также отметил, что для поддержания конкурентоспособности российской экономики важно обеспечить не только стабильный экспорт, но и расширить встречный поток, чтобы российские компании имели необходимый доступ к критически важным сырьевым ресурсам, технологическому оборудованию, комплектующим.