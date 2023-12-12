Мишустин ожидает роста доли нацвалют во внешней торговле РФ в 2023 году до 65%

Как отметил премьер-министр, формирование новой финансовой архитектуры, "независимой от диктата третьих стран", является одной из важных задач

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Доля национальных валют во внешней торговле России может в текущем году увеличиться на четверть, до 65%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по стратегии внешнеэкономической деятельности.

"Надо активно развивать системы передачи финансовой информации, альтернативную западным аналогам, увеличивать долю национальных валют во взаиморасчетах. Рассчитываем, что по итогам текущего года она вырастет почти на четверть, до 65%, а с опорными странами приблизится к 70%. К 2030 году доля нацвалют во взаиморасчетах с зарубежными государствами должна составлять 80% и более", - сказал он.

Глава правительства отметил, что формирование новой финансовой архитектуры, "независимой от диктата третьих стран", является одной из важных задач. Мишустин пояснил, что сложности с осуществлением международных расчетов - это одно из главных препятствий для расширения внешнеэкономических связей. "Банки дружественных государств опасаются введения вторичных санкций", - уточнил премьер.

"Необходимо состыковать российскую платежно-расчетную инфраструктуру с ключевыми партнерами, обеспечить максимально широкое использование системы "Мир", страховое сопровождение коммерческих сделок", - поручил глава кабмина.

"Во внешнеэкономической деятельности мы сталкиваемся с серьезными вызовами. При этом надо видеть и открывать для страны новые возможности для стимулирования экономического роста, увеличения инвестиций и для создания рабочих мест", - подытожил Мишустин.