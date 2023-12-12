Росфинмониторинг рассказал о наблюдении за обязательной продажей валюты экспортерами

Система контроля работает, а больших нареканий к экспортным компаниям пока нет, рассказал замдиректора ведомства Герман Негляд

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Мониторинг обязательной продажи валюты экспортерами уже запущен, больших нареканий к экспортерам пока нет, все они приступили к исполнению обязанностей указа президента РФ. Об этом сообщил журналистам в кулуарах пресс-конференции "Криптовалюта и будущее цифровых финансов" заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

"Что касается мониторинга за продажей валютной выручки, то функционал такой на Росфинмониторинг возложен. Он обеспечен штатной численностью, назначены уполномоченные в компаниях-экспортерах, с ними выстроена коммуникация. Постоянно осуществляется мониторинг по собственной методике ведомства. Поэтому процесс запущен, работа идет, система работает", - сказал он.

Негляд также отметил, что результаты работы мониторинга за такой короткий период оценивать рано. "Но в целом можно сказать, что экспортеры, определенные в указе, с момента его вступления в силу приступили к выполнению этих обязанностей, мы за этим следим. Пока больших нареканий нет", - заключил он.

Ранее глава Росфинмониторга Юрий Чиханчин отмечал, что к мониторингу подключились порядка 300 кредитных организаций.

Указ о продаже валютной выручки

В середине октября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, обязывающий некоторых российских экспортеров продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке. Согласно документу, сроком на шесть месяцев для 43 групп компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах, устанавливаемых правительством. Эти компании относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Документ предусматривает также обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Кроме того, в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

В феврале 2022 года президент РФ подписал указ об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки, позднее эта доля была снижена до 50%, а с 10 июня 2022 года требование было отменено. В сентябре нынешнего года глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что министерство выступает за более жесткий валютный контроль в текущей ситуации.