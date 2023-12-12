"Золотое яблоко" может открыть до пяти магазинов в РФ и на Ближнем Востоке в 2024 году

Площадь каждого магазина составит примерно 1,5-2 тыс. кв. м, отметила руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российский косметический ретейлер "Золотое яблоко" может открыть четыре-пять магазинов в 2024 году в России, а также в ОАЭ и Катаре. Об этом ТАСС сообщила директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

"У них на следующий год запланировано примерно четыре-пять открытий - в Москве, Санкт-Петербурге, Катаре, Дубае. За рубежом планируются два магазина. По площади ориентировочно 1,5-2 тыс. кв. м каждый", - сказала она.

Цветкова напомнила, что в 2023 году магазины сети активно открывались в регионах РФ, например в Красноярске, Воронеже и Уфе, а осенью косметический ретейлер открыл флагманский магазин площадью почти 1,5 тыс. кв. м в столичном ТРЦ "Европейский". "До конца года мы услышим про еще одну громкую якорную сделку с ними, где-то полторы тысячи квадратных метров. Подписание ожидается в Москве", - добавила собеседница агентства.

"Золотое яблоко" - сеть парфюмерно-косметических магазинов в России, насчитывающая 33 магазина в России, четыре в Казахстане и один в Белоруссии. Сеть занимает второе место по объему продаж среди ретейлеров парфюмерии и косметики в России. Первый магазин в формате парфюмерного супермаркета был открыт в 2004 году, и с тех пор сеть активно развивается, имея на данный момент магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Челябинске, Самаре, Хабаровске, Саратове, Нижнем Новгороде, Волгограде, Перми и других городах.