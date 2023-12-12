Мишустин заявил, что БРИКС обгоняет G7 по макроэкономическим показателям

По словам премьер-министра РФ, по итогам 2023 года этот разрыв лишь увеличится

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Страны БРИКС по некоторым макроэкономическим показателям уже обогнали "Большую семерку", и по итогам 2023 года разрыв лишь увеличится, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по стратегии внешнеэкономической деятельности.

"Перемены на глобальном уровне набирают ход. Показательно, например, что доля государств "Большой семерки" в мировом ВВП по показателю паритета покупательной способности уже в прошлом году оказалась ниже, чем у стран БРИКС. По данным МВФ - 30,3% против 31,5%. По итогам текущего года разница может увеличиться", - указал он.

При этом, продолжил Мишустин, страны "семерки" накопили колоссальный государственный долг, который рано или поздно начнет сказываться и на торговле, и на инвестициях.