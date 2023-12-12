Госдума одобрила в II чтении компенсацию затрат на таможенные пошлины для "Сколково"

Согласно документу, предлагается распространить приоритетное ускоренное прохождение таможенных процедур не только на действующих, но и, в частности, на бывших резидентов института развития

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект о господдержке инновационного центра "Сколково", предусматривающий возмещение затрат на уплату таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость для товаров, ввозимых в страну для исследовательской деятельности. Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроект подготовлен во исполнение поручения правительства РФ в целях создания условий для развития высокотехнологичных компаний, а также для "эффективного расходования средств федерального бюджета на возмещение участникам проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра "Сколково" затрат на уплату таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость исключительно в отношении товаров, необходимых для исследовательской деятельности и коммерциализации их результатов", говорится в пояснительной записке.

Документом предлагается распространить приоритетное ускоренное прохождение всех таможенных процедур не только на действующих, но и на бывших резидентов института развития "Сколково", а также на участников индустриальных кластеров, технопарков и научные институты.

Как ранее заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, такой подход позволит ускорить работы по созданию наукоемких продуктов и решений, в том числе в таких важных сферах, как микроэлектроника, беспилотные транспортные системы, аддитивные технологии, биохимия.