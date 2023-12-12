Госдума одобрила в I чтении полномочия ЦБ вести единый реестр участников финрынка

Внедрение такого реестра обеспечит доступ к информации в цифровом формате о наличии или отсутствии лицензии у участников финрынка, отмечается в законопроекте

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о ведении ЦБ РФ единого реестра участников финансового рынка. Внедрение такого реестра обеспечит доступ к информации в цифровом формате о наличии или отсутствии лицензии у участников финрынка, что направлено на повышение защищенности прав инвесторов.

Документ инициирован главой комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым. Он подготовлен в соответствии с "Основными направлениями развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов" и инициативами, поддержанными представителями финансового рынка при обсуждении доклада ЦБ для общественных консультаций.

Законопроект закрепляет функции Банка России о ведении единого реестра участников финансового рынка (ЕРУФР). Он будет содержать информацию о лицах, имеющих право (лицензию) на осуществление деятельности на финансовом рынке, а также о лицах, утративших такое право (лицензию).

При этом ведущиеся ЦБ РФ в соответствии с профильными федеральными законами книги государственной регистрации кредитных организаций и негосударственных пенсионных фондов, реестры иных участников финансового рынка, станут составной частью единого реестра. Кроме того, в него включат сведения об участниках финрынка, по которым законодательство РФ не предусматривало ведение отдельного реестра.

ЦБ будет устанавливать порядок ведения единого реестра участников финрынка, в том числе порядок выдачи выписок из него.

Электронный формат лицензии

Реестровая модель, согласно законопроекту, предусматривает переход на исключительно цифровой формат подтверждения права осуществлять деятельность на финансовом рынке, говорится в пояснительной записке.

Для всех участников рынка унифицируется момент возникновения права работать на финансовом рынке и момент прекращения такого права. Так, право работать на финрынке будет устанавливаться в день внесения сведений об участнике рынка в профильный реестр, который является составной частью ЕРУФР, а прекращаться - в день и время, определяемые решением ЦБ об отзыве (аннулировании) лицензии.

Информация о принятых решениях будет размещаться Банком России на его официальном сайте.

"Внедрение ЕРУФР позволит обеспечить доступ заинтересованных лиц к информации в цифровом формате о наличии (отсутствии) у участников финансового рынка права (лицензии) на осуществление деятельности на финансовом рынке, что направлено на повышение защищенности прав инвесторов", - указывают авторы документа.