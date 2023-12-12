12 декабря, 14:30

Серийный выпуск российских систем ESP для автомашин начнется в декабре на заводе "Итэлмы"

Технический директор НПП "Итэлма" Андрей Бутнев ранее заявлял, что установка произведенных предприятием систем ESP на автомобили Lada Vesta запланирована на первое полугодие 2024 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Серийное производство отечественных систем стабилизации для автомобилей (ESP) на заводе "Итэлмы" в Костроме будет запущено в декабре 2023 года. Об этом журналистам сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

"Уверен, что запуск производства ESP состоится в декабре. Там же, где производство ABS", - сказал он.

Ранее технический директор НПП "Итэлма" Андрей Бутнев заявлял, что установка произведенных предприятием систем ESP на автомобили Lada Vesta запланирована на первое полугодие 2024 года.

В июле на предприятии в Костроме начался выпуск первых отечественных антиблокировочных систем. Тогда гендиректор "Итэлмы" Алексей Воробьев говорил, что автомобили "Автоваза" будут оснащаться ABS (антиблокировочная система тормозов) костромского производства.

Научно-производственное предприятие "Итэлма" создает и производит широкий спектр электронных систем для пассажирского и коммерческого транспорта, является лидером российской автоэлектроники. НПП "Итэлма" поставляет продукцию всем основным российским автопроизводителям. 

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