Правительство будет устанавливать единые требования и правила деятельности таких организаций

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект об агрегаторах фермерской продукции. Основные виды их деятельности - закупка продукции, ее первичная и последующая переработка, хранение и сбыт. Правительство РФ будет устанавливать единые требования и правила деятельности таких организаций. Порядок и правила проведения конкурсного отбора организаций для заключения соглашений по осуществлению функций агрегаторов фермерской продукции будут определяться субъектами РФ. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов. Поправки вносятся в закон "О развитии сельского хозяйства".

Законопроект разработан для господдержки сельскохозяйственных товаропроизводителей малых форм хозяйствования, физических лиц, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также создания и развития инфраструктуры сбыта фермерской продукции и развития региональных систем продовольственного обеспечения населения продуктами питания.

Предусматривается, что такие лица признаются производителями фермерской продукции, к которой относится сельскохозяйственная продукция (в том числе органическая продукция, сельскохозяйственная продукция и продовольствие с улучшенными характеристиками), а также продукция ее первичной и последующей (промышленной) переработки.

Субъекты РФ смогут оказывать господдержку производителям фермерской продукции в организации ее сбыта. В приоритетном порядке дополнительными мерами поддержки смогут воспользоваться производители, которые создали сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы заключают соглашение с субъектами РФ по осуществлению функций агрегатора фермерской продукции вне конкурсного отбора.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Как пояснил в своем Telegram-канале один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, в настоящее время развитие инфраструктуры сбыта продукции малых форм хозяйствования не выделено в особое направление государственной политики. "Законопроект предлагает разрешить субъектам РФ принимать программы по созданию и развитию инфраструктуры реализации фермерской продукции. <...> Такой формат взаимодействия позволит сократить количество торговых посредников и снизить цены на фермерскую продукцию для конечного потребителя, что также положительно скажется на развитии малых форм хозяйствования", - отметил он.